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Дрейк показал коллекцию бюстгалтеров, которые поклонницы бросали ему на сцену

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:19

Канадский рэпер Дрейк показал коллекцию бюстгалтеров, которые поклонницы бросали ему на сцену. Музыкант опубликовал фото на фоне белья в соцсети Instagram*.

На снимке оказались около 400 лифчиков разных цветов, моделей и размеров. Почему и где рэпер хранил столь необычные подарки фанаток, Дрейк не уточнил.

Подписчики артиста отнеслись к его публикации с юмором. Диджитал-художник Пало Роша предложил Дрейку сделать из бра одеяло. Один поклонник пошутил, что музыканту теперь нужно переименовать свой тур из «It’s All a Blur» в «It’s All a Bra».

Другой подписчик поинтересовался, кто так аккуратно разложил белье на полу. А одна девушка заявила, что нашла на снимке свой бюстгалтер.

Некоторые поклонники отнеслись к фотографии более серьезно. Один мужчина предложил Дрейку передать бюстгалтеры нуждающимся женщинам, которые не могут позволить себе купить белье.

В августе отец Дрейка разыграл сына, бросив ему на сцену в Лос-Анджелесе. гигантский розовый лифчик. Мужчина таким образом сделал отсылку на случай, когда в артиста бросили бра с обхватом 80–84 сантиметра.

*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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