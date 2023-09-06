Дрейк показал коллекцию бюстгалтеров, которые поклонницы бросали ему на сцену

В августе отец Дрейка разыграл сына, бросив ему на сцену в Лос-Анджелесе. гигантский розовый лифчик. Мужчина таким образом сделал отсылку на случай, когда в артиста бросили бра с обхватом 80–84 сантиметра.



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