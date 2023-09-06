Канадский рэпер Дрейк показал коллекцию бюстгалтеров, которые поклонницы бросали ему на сцену. Музыкант опубликовал фото на фоне белья в соцсети Instagram*.
На снимке оказались около 400 лифчиков разных цветов, моделей и размеров. Почему и где рэпер хранил столь необычные подарки фанаток, Дрейк не уточнил.
Подписчики артиста отнеслись к его публикации с юмором. Диджитал-художник Пало Роша предложил Дрейку сделать из бра одеяло. Один поклонник пошутил, что музыканту теперь нужно переименовать свой тур из «It’s All a Blur» в «It’s All a Bra».
Другой подписчик поинтересовался, кто так аккуратно разложил белье на полу. А одна девушка заявила, что нашла на снимке свой бюстгалтер.
Некоторые поклонники отнеслись к фотографии более серьезно. Один мужчина предложил Дрейку передать бюстгалтеры нуждающимся женщинам, которые не могут позволить себе купить белье.
В августе отец Дрейка разыграл сына, бросив ему на сцену в Лос-Анджелесе. гигантский розовый лифчик. Мужчина таким образом сделал отсылку на случай, когда в артиста бросили бра с обхватом 80–84 сантиметра.
*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.