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В Челябинске люди в камуфляже, балаклавах и с буквами Z начали ловить безбилетников в транспорте

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:52

6 сентября в телеграм-канале администрации Челябинска появился пост о дружинниках, которые «усилили контроль за безбилетниками». На опубликованных фото видно мужчин в камуфляже, балаклавах и с шевронами с буквой Z.

Согласно сообщению, контролеры совместно с Добровольной народной дружиной города «провели рейд по контролю оплаты проезда в общественном транспорте». Такое сотрудничество будет проводится постоянно, отмечается там.

© Фото: Администрация города Челябинска/Telegram
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© Фото: Администрация города Челябинска/Telegram
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Депутат Госдумы от региона в разговоре с «Подъемом» назвал такой рейд «абсолютно неуместным»: «Эта акция выглядит как попытка смещения акцентов, что вот на самом-то деле у нас злостные нарушители закона — это зайцы-безбилетники, [а не коррупционеры]». Челябинская область «живет в двух реальностях», где «многое похоже на сюрреализм», добавил он.

В мэрии Челябинска заявили, что одежду дружинники выбирали сами.

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