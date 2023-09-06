В Челябинске люди в камуфляже, балаклавах и с буквами Z начали ловить безбилетников в транспорте

Депутат Госдумы от региона в разговоре с «Подъемом» назвал такой рейд «абсолютно неуместным»: «Эта акция выглядит как попытка смещения акцентов, что вот на самом-то деле у нас злостные нарушители закона — это зайцы-безбилетники, [а не коррупционеры]». Челябинская область «живет в двух реальностях», где «многое похоже на сюрреализм», добавил он.