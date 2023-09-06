Google показал новый логотип Android с трехмерным роботом

Google представил новый логотип операционной системы Android. Дизайнеры внесли «небольшие, но важные» изменения в логотип.
Авторы ребрендинга отказались от написания android в нижнем регистре на логотипе и добавили заглавную букву А, чтобы «добавить ему больше веса рядом с логотипом Google» и создать «баланс между ними». Они надеются, что правки «помогут лучше передать связь между устройствами Android и сервисами Google».
Также разработчики сделали робота трехмерным. «Обновленный и динамичный робот появляется там, где Android соединяется с людьми, сообществом и культурными моментами. Он может отражать индивидуальные увлечения, личность и контекст», — объяснили они задумку.
Последний раз Google обновлял логотип своей ОС в 2019 году, изменив формат иконки и цвет логотипа. Цвет надписи сменился с зеленого на черный, потому что «зеленый цвет трудно читать, особенно людям с нарушениями зрения».