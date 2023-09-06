Google показал новый логотип Android с трехмерным роботом

Авторы ребрендинга отказались от написания android в нижнем регистре на логотипе и добавили заглавную букву А, чтобы «добавить ему больше веса рядом с логотипом Google» и создать «баланс между ними». Они надеются, что правки «помогут лучше передать связь между устройствами Android и сервисами Google».