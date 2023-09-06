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WSJ: некоторым чиновникам в правительстве Китая запретили пользоваться iPhone на работе

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:45

Правительственным чиновникам в Китае запретили использовать iPhone на рабочем месте. Как пишет Wall Street Journal, власти страны стремятся ограничить иностранное влияние на фоне ухудшения отношений с США.

Предполагается, что этот запрет может нанести удар по восприятию Apple в Китае, который для компании — второй рынок. Согласно WSJ, власти КНР также просят государственных служащих не приносить на рабочие места устройства иностранных производителей.

Газета отмечает, что при этом остается неясным, издало ли правительство внутренний приказ о запрете.

Китай и США начали борьбу за снижение технологической зависимости друг от друга. В последние несколько лет Штаты запретили ряд китайских технологических гигантов, включая Huawei и ZTE. Различные государственные учреждения США также запретили сотрудникам сидеть в тиктоке со своих рабочих устройств. В марте гендиректора TikTok Шоу Цзы Чу попросили дать показания перед Конгрессом, чтобы задать вопросы о безопасности данных американских граждан.

Некоторые российские ведомства, в том числе госкомпания Ростех, тоже запретили своим работниках использовать iPhone на работе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в администрации президента действует такой же запрет.

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