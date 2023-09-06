WSJ: некоторым чиновникам в правительстве Китая запретили пользоваться iPhone на работе

Правительственным чиновникам в Китае запретили использовать iPhone на рабочем месте. Как пишет Wall Street Journal, власти страны стремятся ограничить иностранное влияние на фоне ухудшения отношений с США.
Предполагается, что этот запрет может нанести удар по восприятию Apple в Китае, который для компании — второй рынок. Согласно WSJ, власти КНР также просят государственных служащих не приносить на рабочие места устройства иностранных производителей.
Газета отмечает, что при этом остается неясным, издало ли правительство внутренний приказ о запрете.
Китай и США начали борьбу за снижение технологической зависимости друг от друга. В последние несколько лет Штаты запретили ряд китайских технологических гигантов, включая Huawei и ZTE. Различные государственные учреждения США также запретили сотрудникам сидеть в тиктоке со своих рабочих устройств. В марте гендиректора TikTok Шоу Цзы Чу попросили дать показания перед Конгрессом, чтобы задать вопросы о безопасности данных американских граждан.