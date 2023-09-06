WSJ: некоторым чиновникам в правительстве Китая запретили пользоваться iPhone на работе

Китай и США начали борьбу за снижение технологической зависимости друг от друга. В последние несколько лет Штаты запретили ряд китайских технологических гигантов, включая Huawei и ZTE. Различные государственные учреждения США также запретили сотрудникам сидеть в тиктоке со своих рабочих устройств. В марте гендиректора TikTok Шоу Цзы Чу попросили дать показания перед Конгрессом, чтобы задать вопросы о безопасности данных американских граждан.