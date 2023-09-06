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Верховный суд не разрешил штрафовать водителей, которые пьяными просто сидят за рулем

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Верховный суд не разрешил штрафовать водителей, решивших просто посидеть за рулем припаркованного автомобиля в пьяном виде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление.

Поводом для разбирательства послужило дело мужчины из подмосковного Чехова. Он сидел пьяный за рулем припаркованной «Лады-Весты». Автомобиль с заглушенным двигателем стоял на обочине. Водителя заметил инспектор ГИБДД и составил протокол.

Суд изначально признал водителя виновным по административной статье об управлении транспортом в алкогольном опьянении, оштрафовал на 30 тыс. рублей и почти на два года лишил водительских прав. После этого мужчина дошел до Верховного суда и доказал свою невиновность.

«Водителем признается лицо, управляющее каким‑либо транспортным средством. <…> Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве», — сказано в постановлении ВС РФ. О том, что машина не двигалась, заявлял обвиняемый, свидетели с понятыми и инспектор.

Суд отменил все решения и прекратил дело из‑за недоказанности обстоятельств.

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