В Тихом океане акулы потопили катамаран кругосветной экспедиции с россиянами на борту

«Это акулы кукикаттеры, их достаточно много в Коралловом море, они живут там, где рифы. О них немного написано, и не было ранее таких прецедентов, потому что никто на таком виде судна, именно на баллонах надувных, не плавал в этой акватории. Они первые, кто с этим столкнулся», — рассказала она.