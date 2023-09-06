В Тихом океане акулы потопили катамаран кругосветной экспедиции с россиянами на борту

Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в Тихом океане пережил нападение акул. Их катамаран потерпел крушение, сообщается на сайте проекта «По пути русских кругосветных мореплавателей».
Первая атака акул кукикаттеров случилась 4 сентября, в ходе нее катамаран получил повреждения и полностью погрузился под воду — в таком аварийном положении моряки продержались около суток и прошли примерно сто миль. На следующий день акулы напали еще раз и прокусили правый баллон: катамаран потерял равновесие и начал тонуть, а экипаж подал сигнал SOS. Руководитель берегового штаба экспедиции Юлия Калюжная в разговоре с РИА «Новости» предположила, что акулы могли принять баллон катамарана за «какое‑то млекопитающие и поэтому атаковали».
«Это акулы кукикаттеры, их достаточно много в Коралловом море, они живут там, где рифы. О них немного написано, и не было ранее таких прецедентов, потому что никто на таком виде судна, именно на баллонах надувных, не плавал в этой акватории. Они первые, кто с этим столкнулся», — рассказала она.
Через 45 минут после второй атаки акул участников экспедиции подобрал сухогруз Dugong Ace. Катамаран решили оставить в океане, потому что на прибывшем судне не было приборов для погрузки его на борт. Трое человек, находившихся на катамаране, ранений не получили.
Кругосветная экспедиция стартовала в начале июля 2021 года из Кронштадта на борту надувного парусного тримарана длиной 12 и шириной 8 метров.