В соцсетях появились посты о распространении Эболы на Burning Man. Фейки быстро разошлись по сети

Фейки появились в тиктоке и X (экс-«Твиттере»). Первые записи появились 2 сентября в X: один аккаунт с синей галочкой (она выдается всем, у кого есть подписка) опубликовал подделанный скриншот из аккаунта Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в котором говорилось, что на фестивале была подтверждена вспышка Эболы и посетителям следует укрыться на месте. «Судя по всему, на Burning Man сейчас гребаная вспышка Эболы», — написал он.