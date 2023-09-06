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В соцсетях появились посты о распространении Эболы на Burning Man. Фейки быстро разошлись по сети

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:52

Слухи о вспышке вируса Эбола на фестивале Burning Man распространились в соцсетях, сообщает Forbes. Пользователи принялись делиться фейковыми рекомендациями по здоровью и теориями заговора.

Фейки появились в тиктоке и X (экс-«Твиттере»). Первые записи появились 2 сентября в X: один аккаунт с синей галочкой (она выдается всем, у кого есть подписка) опубликовал подделанный скриншот из аккаунта Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в котором говорилось, что на фестивале была подтверждена вспышка Эболы и посетителям следует укрыться на месте. «Судя по всему, на Burning Man сейчас гребаная вспышка Эболы», — написал он.

Следом в X появилось видео с людьми, эвакуирующимися из международного аэропорта Лос-Анджелеса, с подписью: «Частный самолет Burning Man приземляется в аэропорту Лос-Анджелеса и помещается на карантин на взлетно-посадочной полосе, а аэропорт эвакуируется». Рядом с этими двумя постами уже появилась приписка, что они не соответствуют действительности.

Пользователь в тиктоке заявил, что предполагаемая вспышка Эболы и проливные дожди, обрушившиеся на фестивальные площадки в пустыне Блэк-Рок на северо-западе Невады, были попыткой злых сил избавиться от «духовных людей».

В начале сентября из‑за проливного дождя Блэк-Рок превратилась в большую грязевую ванну, и более 70 тыс. гостей Burning Man застряли в лагере. «Афиша Daily» поговорила с участниками феста и объяснила, почему онлайн-истерия — скорее лишняя драматизация, чем правда.

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