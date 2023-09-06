В Стамбуле из‑за ливня произошло наводнение. Погиб один человек

В Стамбуле из‑за сильного ливня произошло наводнение. В районе Башакшехир уровень воды поднялся настолько, что припаркованные автомобили начало уносить потоками. Об этом сообщил ТАСС.
Один человек погиб, попав под паводковые воды. Кроме того, группа горожан оказалась заблокирована в библиотеке. Им понадобилась эвакуация: людей доставили в здание районной администрации.
В зоне подтопления оказался туннель около аэропорта Стамбула. Власти города попросили местных жителей по возможности не покидать дома.
Проливной дождь обрушился на Стамбул вечером 5 сентября. В ходе ливня в некоторых районах города выпало 150 кг осадков на квадратный метр. Администрация города получила более тысячи обращений, связанных с наводнением.