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В Стамбуле из‑за ливня произошло наводнение. Погиб один человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 04:24

В Стамбуле из‑за сильного ливня произошло наводнение. В районе Башакшехир уровень воды поднялся настолько, что припаркованные автомобили начало уносить потоками. Об этом сообщил ТАСС.

Один человек погиб, попав под паводковые воды. Кроме того, группа горожан оказалась заблокирована в библиотеке. Им понадобилась эвакуация: людей доставили в здание районной администрации.

В зоне подтопления оказался туннель около аэропорта Стамбула. Власти города попросили местных жителей по возможности не покидать дома.

Проливной дождь обрушился на Стамбул вечером 5 сентября. В ходе ливня в некоторых районах города выпало 150 кг осадков на квадратный метр. Администрация города получила более тысячи обращений, связанных с наводнением.

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