Забастовки актеров и сценаристов обойдутся Warner Bros Discovery в полмиллиарда долларов

Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery заявила, что забастовки голливудских актеров и сценаристов могут обойтись ей в сумму от 300 до 500 млн долларов. Об этом сказано в отчете конгломерата на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.