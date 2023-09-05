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Забастовки актеров и сценаристов обойдутся Warner Bros Discovery в полмиллиарда долларов

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:08

Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery заявила, что забастовки голливудских актеров и сценаристов могут обойтись ей в сумму от 300 до 500 млн долларов. Об этом сказано в отчете конгломерата на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Компания заявила, что забастовки серьезно скажутся на ее прибыли. WBD надеется, что они «будут вскоре урегулированы», хотя и «не могут спрогнозировать сроки их завершения»».

По подсчетам специалистов компании, экономическое влияние забастовок сохранится вплоть до конца 2023 года. Несмотря на потерю около полумиллиарда долларов, WBD рассчитывает получить прибыль в размере от 10,5 до 11 млрд долларов без учета налогов, процентных и амортизационных отчислений.

В мае 2023 года Гильдия сценаристов США (WGA) начала забастовку из‑за конфликта с Альянсом продюсеров кино и телевидения, связанного с оплатой создания контента для стриминговых сервисов и использованием ИИ. «Афиша Daily» рассказывала подробно о требованиях сценаристов.

В середине июля к забастовке присоединилcя Профсоюз актеров США (SAG-AFTRA). В числе причин — устаревшие условия контрактов, сокращение производства, уход подписчиков со стриминговых платформ, переносы фестивалей и церемоний, слияния крупных компаний, уменьшение гонораров.

Одновременная забастовка сценаристов и актеров случилась в США впервые с 1960 года. В начале августа она привела к переговорам с Ассоциацией продюсеров. Добиться договоренностей не получилось, так что многие фильмы и сериалы выйдут позже запланированного.

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