Забастовки актеров и сценаристов обойдутся Warner Bros Discovery в полмиллиарда долларов

Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery заявила, что забастовки голливудских актеров и сценаристов могут обойтись ей в сумму от 300 до 500 млн долларов. Об этом сказано в отчете конгломерата на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Компания заявила, что забастовки серьезно скажутся на ее прибыли. WBD надеется, что они «будут вскоре урегулированы», хотя и «не могут спрогнозировать сроки их завершения»».
По подсчетам специалистов компании, экономическое влияние забастовок сохранится вплоть до конца 2023 года. Несмотря на потерю около полумиллиарда долларов, WBD рассчитывает получить прибыль в размере от 10,5 до 11 млрд долларов без учета налогов, процентных и амортизационных отчислений.
В мае 2023 года Гильдия сценаристов США (WGA) начала забастовку из‑за конфликта с Альянсом продюсеров кино и телевидения, связанного с оплатой создания контента для стриминговых сервисов и использованием ИИ. «Афиша Daily» рассказывала подробно о требованиях сценаристов.
В середине июля к забастовке присоединилcя Профсоюз актеров США (SAG-AFTRA). В числе причин — устаревшие условия контрактов, сокращение производства, уход подписчиков со стриминговых платформ, переносы фестивалей и церемоний, слияния крупных компаний, уменьшение гонораров.