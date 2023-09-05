Вузам предложили бесплатно готовить к поступлению военных спецоперации на Украине и их детей

Владимир Путин подписал указ о квотах на обучение в вузах для детей участников военной операции в мае прошлого года. Согласно ему, университеты ежегодно устанавливают отдельную квоту для таких категорий граждан в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест. При этом детям военных, которые во время боевых действий получили ранения или погибли, сдавать экзамены не обязательно, достаточно аттестата. Тем, чьи родители участвовали в спецоперации, но не были ранены, экзамены сдавать нужно.