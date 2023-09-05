Вузам предложили бесплатно готовить к поступлению военных спецоперации на Украине и их детей

Участников военной спецоперации на территории Украины и их детей предлагают бесплатно учить на подготовительных курсах при вузах. Минобрнауки разработало проект приказа, который можно посмотреть на портале проектов нормативных правовых актов.
«Данная мера позволяет повысить уровень подготовленности поступающих к освоению программ высшего образования», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо них, рассчитывать на бесплатную подготовку смогут дети медицинских работников, погибших в результате инфицирования COVID-19, дети Героев России и дети граждан, награжденных тремя орденами Мужества.
Владимир Путин подписал указ о квотах на обучение в вузах для детей участников военной операции в мае прошлого года. Согласно ему, университеты ежегодно устанавливают отдельную квоту для таких категорий граждан в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест. При этом детям военных, которые во время боевых действий получили ранения или погибли, сдавать экзамены не обязательно, достаточно аттестата. Тем, чьи родители участвовали в спецоперации, но не были ранены, экзамены сдавать нужно.
В августе выпускник из Подмосковья рассказал, что поступил в МФТИ со 127 суммарными баллами по ЕГЭ. Проходной балл на выбранную им специальность — физтех-школа ПМИ — составляет 291. Молодой человек зачислился в вуз по отдельной льготе — его отец участвовал в боевых действиях на Украине, где получил ранение.