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В Ленинградской области из вольера сбежали четыре зубра

Юлия Онодэра
Вчера в 21:36

В Ленинградской области из вольера в одном из охотничьих хозяйств сбежали четыре зубра. Животных ищут в окрестностях, сообщил ТАСС.

Посетителей особо охраняемой природной территории попросили «быть внимательными и не подходить близко к животным, а также звонить при обнаружении зубров на горячую линию дирекции ООПТ».

По мнению комитета по охране животных региона, зубры могут находиться неподалеку от поселков Барышево, Зверево, Шлюз Гремучий, Зеленый мыс, побережья Вуоксы и заказника «Раковые озера».

В администрации считают, что зубры вероятнее всего найдутся в Выборгском районе области, но могут зайти и в Приозерский.

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