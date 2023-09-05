В Таллине задержали актера Панина*. Его доставили в вытрезвитель

«В 2.45 ночи меня разбудил телефонный звонок. Я взяла трубку, и на другом конце линии услышала знакомый голос, который просил помощи. «Спаси, забери меня», — говорил он. Я сразу же попыталась понять, что происходит, на дворе ночь. Второй голос на другом конце провода, судя по всему, это был полицейский, сообщил мне, что Алексей находится в участке на Пинна, 4 и спросил, могу ли я забрать его. Я, естественно, отказалась, так как время третий час», — рассказала изданию знакомая россиянина.