В Таллине задержали актера Панина*. Его доставили в вытрезвитель

В эстонской столице Таллине задержали актера Алексея Панина*. Ночью он стучался в двери к незнакомым людям, думая, что находится в отеле, рассказал Delfi источник.
«В 2.45 ночи меня разбудил телефонный звонок. Я взяла трубку, и на другом конце линии услышала знакомый голос, который просил помощи. «Спаси, забери меня», — говорил он. Я сразу же попыталась понять, что происходит, на дворе ночь. Второй голос на другом конце провода, судя по всему, это был полицейский, сообщил мне, что Алексей находится в участке на Пинна, 4 и спросил, могу ли я забрать его. Я, естественно, отказалась, так как время третий час», — рассказала изданию знакомая россиянина.
Delfi опубликовало видео, на котором актер в наручниках идет в сопровождении полицейских. Телеграм-канал Baza отметил, что в конце августа Панин, судя по его соцсетям, находился в Эстонии.
Позже Панин рассказал Baza, попал в вытрезвитель из публичного дома и из‑за этого пропустил два своих рейса в Париж. В публичный дом актер заехал за выпивкой (алкоголь ночью в Эстонии не продается), но «точно не дебоширил», имел место «бытовой конфликт», вспомнил он. «Они [сотрудники заведения] по-скотски себя повели, а я, естественно, послал их всех на три веселых буквы. После этого они вызвали полицию», — заявил Панин, отметив, что законов страны не нарушал.
Панин обвинил сотрудников заведения в обмане («выставили на деньги) и лжи («наговорили с три короба того, что я не делал»).
В августе Следственный комитет попросили проверить интервью Панина, ведь тот «публично призывает к развалу России» и «убийству президента России Владимира Путина».
* Алексей Панин признан Минюстом РФ иностранным агентом.