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«Ну правда похоже, объективно»: кресло мэра Томска занял заместитель главы Омска

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:29

Мэром Томска назначили заместителя главы Омска Дмитрия Махиню, обратил внимание «Подъем». Он пообещал не путать эти два города.

По словам Махини, Томск и Омск похожи по звучанию — и это, «правда смешно». «В разговоре зачастую „т“ не слышится, кажется „Омск“. Придется здесь привыкать, что Томск. Города в чем‑то и исторически похожи, но в чем‑то и уникальны. Но чисто по-человечески: ну правда похоже, объективно», — пояснил он.

По результатам тайного голосования Махиня набрал большинство: 26 депутатов из 33 отдали голос за него. Выступая на заседании, Махиня отметил, что займется в первую очередь кадровыми вопросами и проблемами подготовки города к зимнему сезону.

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