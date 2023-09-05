Власти Армении хотят разрешить иностранцам не получать ВНЖ для удаленной работы

«Это все приведет к повышению эффективности работы, привлечению новых сотрудников и развитию экономики. А также позитивно повлияет на экологию», — предполагает замминистр труда и социальных вопросов Рубена Саркисян. В ряде стран уже перешли к гибридной форме сотрудничества и «это позитивно сказывается на производительности», отметил он.