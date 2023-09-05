Власти Армении хотят разрешить иностранцам не получать ВНЖ для удаленной работы

Министерство труда Армении внесло в парламент законопроект, разрешающий иностранцам не оформлять вид на жительство, чтобы удаленно работать из страны. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
«Это все приведет к повышению эффективности работы, привлечению новых сотрудников и развитию экономики. А также позитивно повлияет на экологию», — предполагает замминистр труда и социальных вопросов Рубена Саркисян. В ряде стран уже перешли к гибридной форме сотрудничества и «это позитивно сказывается на производительности», отметил он.
Действующие законы регулирует удаленную работу только в чрезвычайной ситуации, как было в 2020 году во время пандемии коронавируса. По словам Саркисяна, сфере дистанционной работы нужно полноценное регулирование.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям