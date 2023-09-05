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Власти Армении хотят разрешить иностранцам не получать ВНЖ для удаленной работы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:55

Министерство труда Армении внесло в парламент законопроект, разрешающий иностранцам не оформлять вид на жительство, чтобы удаленно работать из страны. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Это все приведет к повышению эффективности работы, привлечению новых сотрудников и развитию экономики. А также позитивно повлияет на экологию», — предполагает замминистр труда и социальных вопросов Рубена Саркисян. В ряде стран уже перешли к гибридной форме сотрудничества и «это позитивно сказывается на производительности», отметил он.

Действующие законы регулирует удаленную работу только в чрезвычайной ситуации, как было в 2020 году во время пандемии коронавируса. По словам Саркисяна, сфере дистанционной работы нужно полноценное регулирование.

В июле парламент Сербии одобрил выдачу ВНЖ мигрантам одновременного с разрешением на работу.

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