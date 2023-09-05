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Игра Stray, в которой рыжий кот бродит по городу роботов, получит экранизацию

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:07

Компания Annapurna Animation запустила в разработку анимационный фильм по адвенчуре Stray. Об этом EW рассказал один из руководителей студии Роберт Бэрд.

«Это игра о том, что делает нас людьми, и в ней нет людей. <…> Я думаю, это одна из причин, почему игра была невероятно популярной: вы смотрите на мир глазами очаровательного кота», — сказал Бэрд. По его словам, кинематографисты отыскали суть игры и ключ к повествованию.

Детали грядущей картины, а также дата премьеры остаются неизвестны.

Annapurna работает сразу над несколькими фильмами по своим играм, но по каким именно — не уточняется.

Stray про рыжего кота, потерявшегося в городе роботов, вышла в июле 2022 года, и была номинантом на премию BAFTA Games Awards. «Афиша Daily» разбиралась, какой получилась игра.

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