Игра Stray, в которой рыжий кот бродит по городу роботов, получит экранизацию

«Это игра о том, что делает нас людьми, и в ней нет людей. <…> Я думаю, это одна из причин, почему игра была невероятно популярной: вы смотрите на мир глазами очаровательного кота», — сказал Бэрд. По его словам, кинематографисты отыскали суть игры и ключ к повествованию.