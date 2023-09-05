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Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Альберт Азарян

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:22

В Ереване скончался выдающийся гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион Альберт Азарян. Об этом сообщил «Интерфакс».

Спортсмен умер в возрасте 94 лет. Президент Федерации гимнастики Армении Гагик Ваноян заявил, что «скончался величайший армянский спортсмен всех времен».

«Было честью и счастьем стать твоим современником, покойся с миром, мастер», — добавил Ваноян.

Альберт Азарян родился в Караклисе в Армянской ССР 11 февраля 1929 года. Он начал заниматься гимнастикой в 17 лет. Азарян считался сильнейшим гимнастом своего времени в упражнениях на кольцах.

Он 11 раз становился чемпионом СССР, четыре раза выиграл чемпионат мира. Также на счету спортсмена — две победы на чемпионатах Европы и три золотых медали Олимпиад, а также одна серебряная награда.

После окончания спортивной карьеры Азарян руководил школой гимнастики в Ереване, а также выступал судьей международных соревнований. Его сын Эдуард Азарян также стал титулованным гимнастом и олимпийским чемпионом.

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