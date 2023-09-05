В Новокузнецке детсадовцев отправили агитировать за участие в выборах

«Мы с дочерью решили пройти сначала по квартирам, а потом мне пришла идея: почему бы не создать полноценную акцию в преддверии выборов. И вот провели с ребятками и еще завтра, может, выйдем. Завтра у нас еще одна акция — в парке Гагарина. У нас там вторсырье будут собирать. Возможно, мы возьмем с собой листовки и, может быть, там пораздаем — совместим приятное с полезным», — рассказала она «Подъему».