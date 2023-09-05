В Новокузнецке детсадовцев отправили агитировать за участие в выборах

Детей из детсада № 41 в Новокузнецке отправили раздавать приглашения на выборы. Акцию организовала воспитательница этого сада, руководительница волонтерского сообщества «Добрята» и член участкового избиркома Анастасия Нечаева.
«Мы с дочерью решили пройти сначала по квартирам, а потом мне пришла идея: почему бы не создать полноценную акцию в преддверии выборов. И вот провели с ребятками и еще завтра, может, выйдем. Завтра у нас еще одна акция — в парке Гагарина. У нас там вторсырье будут собирать. Возможно, мы возьмем с собой листовки и, может быть, там пораздаем — совместим приятное с полезным», — рассказала она «Подъему».
По ее словам, прохожие, которым дети вручали листовки, реагировали положительно. Родители детей и заведующая детсадом ее задумку поддержали, а в комитете образования об акции не знают, утверждает Нечаева.
«Родители у нас всегда относятся положительно к любым нашим выдумкам, тем более к патриотическому воспитанию. Мы же никого не агитировали, за кого голосовать конкретно. Конечно, родители были предупреждены, что будем проводить акцию. Нашим ребятам было очень интересно послушать беседу, что существуют еще руководящие должности, чем они занимаются», — цитирует ее слова «Подъем».
Руководительница детсада сказала Ngs42.ru, что Нечаева получила административное замечание за свой поступок. Она также заявила, что листовки раздавали не все дети, а только ребенок самой воспитательницы.
«Она [Нечаева] пошла со своим ребенком разносить эти приглашения, это был ее ребенок 5 лет, она ходит в наш сад тоже. А вот это, то, что они встали [на фото] перед детским садом, они не разносили, не вручали эти приглашения. Они просто встали, там родители шли», — сказали в детском саду.
Там отметили, что информация о случившемся доведена до прокуратуры, которая организует проверку. Нечаеву могут уволить.