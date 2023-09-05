Греция ограничила число туристов, посещающих Акрополь, из‑за большого потока людей

С 4 сентября власти Греции стали ограничивать количество туристов, которые ежедневно могут посещать одну из самых популярных достопримечательностей страны — афинский Акрополь. Об этом сообщает CNN.
Теперь Акрополь смогут посещать не более 20 тыс. человек в сутки. Желающим посмотреть на исторические руины необходимо заранее выбрать время для посещения в кассе Акрополя либо онлайн на сайте hhticket.gr.
Такое решение принято с целью снизить поток людей в туристических местах на фоне постпандемийной активности, которая охватила этим летом Европу.
В августе министр культуры Греции Лина Мендони заявила, что ограничение количества туристов в Акрополе необходимо, чтобы не допустить нанесения ущерба объекту. Опасения министра были небезосновательны. Так, например, в Италии туристка из Франции нацарапала на стене Пизанской башни любовное послание.