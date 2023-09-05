Глава OpenAI Сэм Альтман стал первым человеком, получившим «золотую визу» Индонезии

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман первым в мире получил «золотую визу» Индонезии, сообщает Bloomberg. Страна с крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии стремится привлечь иностранных инвесторов.
Миграционные власти Индонезии выдали Альтману 10-летнюю визу, поскольку он «обладает международной репутацией и может принести пользу Индонезии», сообщил глава ведомства Сильми Карим. Помимо получения других льгот, первый владелец «золотой визы» сможет пройти приоритетный досмотр в аэропортах, получит право на длительный срок пребывания в стране и упрощенные процессы въезда и выезда.
«Золотую визу» ввели в конце августа для стимулирования экономического развития. Их получают иностранцы, которые делают значительные инвестиции в страну, на срок от 5 до 10 лет. Альтман посетил столицу Индонезии Джакарту в июне, при этом неизвестно, подал ли он заявку на визу, инвестировал во что‑либо и что обсуждал с местными властями.
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