Глава OpenAI Сэм Альтман стал первым человеком, получившим «золотую визу» Индонезии

«Золотую визу» ввели в конце августа для стимулирования экономического развития. Их получают иностранцы, которые делают значительные инвестиции в страну, на срок от 5 до 10 лет. Альтман посетил столицу Индонезии Джакарту в июне, при этом неизвестно, подал ли он заявку на визу, инвестировал во что‑либо и что обсуждал с местными властями.