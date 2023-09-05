Индия может вернуться к своему древнему названию Бхарат

Глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш написал в своих соцсетях, что теперь статья первая Конституции может гласить: «Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств». Жители Индии на официальном языке хинди также называют свою страну как в древности.