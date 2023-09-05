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Индия может вернуться к своему древнему названию Бхарат

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:39

Власти Индии планируют изменить название страны на Бхарат, отсылающее к древнейшему названию земель. Об этом сообщает The Economic Times.

В парламенте намерены внести соответствующую резолюцию на специальной сессии, которая пройдет с 18 по 22 сентября. «Британцы переименовали Бхарат в Индию. <…> Наша страна известна под именем Бхарат уже тысячи лет… Это древнее название страны, которое встречается в древних санскритских текстах», — заявили в правительстве.

Там подчеркнули, что название Индия было колониальным и, таким образом, носило в себе символ рабства. «Название Индия должно быть вычеркнуто из Конституции», — добавили в парламенте.

Глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш написал в своих соцсетях, что теперь статья первая Конституции может гласить: «Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств». Жители Индии на официальном языке хинди также называют свою страну как в древности.

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