В Москве систему Face Pay хотят переименовать во «Взгляд»

По словам юристов, бренд «Взгляд» уже зарегистрирован для других классов товаров и услуг. Кроме того, Роспатент вправе отказать от регистрации знаков, состоящих из описательного слова, например, прямо указывающего на назначение или состав товара. Однако заявка метрополитена составлена достаточно конкретно, чтобы исключить пересечения с уже зарегистрированными знаками, поэтому веских оснований для отказа в регистрации бренда, вероятно, нет, отмечают юристы.