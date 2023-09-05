Реклама
Новости

В Москве систему Face Pay хотят переименовать во «Взгляд»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:20

Московский метрополитен подал заявку на регистрацию бренда «Взгляд» для систем биометрии и оплаты проезда. Об этом сообщает «Коммерсант».

В метрополитене сказали, что решили дать системе оплаты проезда по лицу «народное название». Многие пассажиры, упоминая систему оплаты через распознавание лица, говорят, что «оплатили по взгляду» или «проходили по взгляду», утверждают в компании.

Изначально система называлась Face Pay, но затем ее решили русифицировать. На сайте «Активный гражданин» прошло голосование, где победило название «Система биометрической оплаты» (21%). За ним по популярности идут варианты «Оплати улыбкой» (19%), «Лицо Москвы» (15%) и «Облик» (15%). Название «Оплата взглядом» заняла последнее место (14%).

По словам юристов, бренд «Взгляд» уже зарегистрирован для других классов товаров и услуг. Кроме того, Роспатент вправе отказать от регистрации знаков, состоящих из описательного слова, например, прямо указывающего на назначение или состав товара. Однако заявка метрополитена составлена достаточно конкретно, чтобы исключить пересечения с уже зарегистрированными знаками, поэтому веских оснований для отказа в регистрации бренда, вероятно, нет, отмечают юристы.

Тестирование Face Pay началось в Московском метрополитене в конце 2020 года, к октябрю 2021-го система заработала на всех станциях метро. «Афиша Daily» подробно рассказывала о системе и о том, насколько она безопасна.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»