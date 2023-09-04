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Bloomberg: Spotify ограничит монетизацию треков с белым шумом

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:04

Стриминговый сервис Spotify ограничит монетизацию аудиозаписей с белым шумом, таким как звуки дождя, леса, волн и прочих. Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

Spotify исключит авторов с таким контентом из программы монетизации Ambassadir Ads. Ранее сервис, напротив, активно продвигал шумовые подкасты. В результате аудио с белым шумом стали ежедневно собирать до 3 млн прослушиваний.

Создатели таких записей зарабатывают на своем контенте до 18 тыс. долларов в месяц. Теперь доходы авторов могут снизиться, но им по-прежнему будет доступна монетизация с помощью рекламы, платных подписок и поддержки слушателей.

В Spotify подсчитали, что удаление треков с шумами из новостной ленты позволит выручить в год дополнительные 38 млн долларов. Также на платформе решили, что шумовой контент не вовлекает активных слушателей, поскольку служит фоном.

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