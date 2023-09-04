Россиян и белорусов допустили до индивидуальных соревнований по водным видам спорта

Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских и белорусских атлетов до индивидуальных соревнований по водным видам спорта. Об этом сообщил ТАСС.
Спортсменам разрешили участвовать в турнирах в нейтральном статусе. «К соревнованиям World Aquatics будет допущен максимум один спортсмен из России и один из Беларуси на одну дисциплину», — добавили в организации.
«Организация признает самоотверженность, талант спортсменов независимо от их национальности. Несмотря на проблемы, с которыми мы сталкиваемся на международной арене, мы признаем нашу ответственность за создание соревновательной, справедливой и инклюзивной среды для каждого участника», — заявил глава World Aquatics Хусейн аль-Мусаллам.
Он назвал принятое решение «строгим и справедливым подходом». В заявлении федерации также указано, что его поддержали 67% опрошенных организацией спортсменов.
Российские и белорусские пловцы были отстранены от международных соревнований после начала военных действий России на территории Украины. Из‑за этого спортсмены пропустили два прошедших Чемпионата мира.