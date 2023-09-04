Немецкая компания объявила поиск любимой гитары Пола Маккартни, утерянной более полувека назад

«Хотя никто на самом деле не знает, что случилось с басом, скорее всего, гитару украли. По сей день это остается загадкой. Но кто‑то где‑то наверняка знает, что с ней случилось и где она сейчас находится. И эта информация может стать доступной, если ею захочет поделиться знающий человек», — отметил Васс.