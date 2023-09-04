Немецкая компания объявила поиск любимой гитары Пола Маккартни, утерянной более полувека назад

Немецкий производитель электрогитар Karl Höfner запустил международный проект The Lost Bass («Потерянный бас») по поиску утерянной бас-гитары Пола Маккартни. Об этом говорится на сайте проекта.
Маккартни купил гитару марки Karl Höfner в 1961 году в Гамбурге за 38 долларов США (более 1000 долларов в современном эквиваленте). С ней музыкант выступал до осени 1963 года, записал первые два альбома The Beatles и все синглы вплоть до «She Loves You».
В 1969 году гитара таинственно исчезла, в последний раз ее видели перед распадом ливерпульской четверки, незадолго до знаменитого выступления на крыше. Как уточняет The Daily Mail, сейчас музыкальный инструмент может стоить около 10 млн фунтов.
Поиски исчезнувшей гитары начались после того, как Маккартни попросил Karl Höfner разыскать его любимый инструмент. Возглавили поиски Ник Васс, который двенадцать лет работал менеджеров по маркетингу и разработчиком электрогитар Karl Höfner, а также журналист Скот Джонс и телепродюсер Наоми Джонс.
«Хотя никто на самом деле не знает, что случилось с басом, скорее всего, гитару украли. По сей день это остается загадкой. Но кто‑то где‑то наверняка знает, что с ней случилось и где она сейчас находится. И эта информация может стать доступной, если ею захочет поделиться знающий человек», — отметил Васс.
На сайте проекта указано, где и когда гитара была до исчезновения, а также ее отличительные черты: вертикальный логотип Höfner на грифе, более темный цвет, чем у других гитар Höfner этого года, отсутствующая после ремонта перламутровая накладка и два звукоснимателя, смонтированные в одном блоке из черного дерева.