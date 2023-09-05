«Сплошной ред-флаг»: в сети разбираются, правы ли те, кто разрывает дружбу ради отношений

Пользовательница твиттера @diafijuar в конце прошлой недели ненамеренно запустила еще одну тему для жарких споров. Она поделилась скрином переписки с другом, где тот сообщает, что их общение не может продолжаться: он планирует «развивать семейную жизнь» со своей партнеркой и общение с другими девушками ему не нужно. «Если она хочет, чтобы он не разменивался на других женщин и [он] готов к такому, то я бесконечно за них рада», — добавила авторка твита, подчеркнув, что счастлива за бывшего приятеля.