«Сплошной ред-флаг»: в сети разбираются, правы ли те, кто разрывает дружбу ради отношений

Недавно в соцсетях обсуждали, могут ли быть полезны обязательные ДНК-тесты в роддомах и как реагировать на просьбу партнера удалить «вызывающие» фотографии из публичного доступа.
Пользовательница твиттера @diafijuar в конце прошлой недели ненамеренно запустила еще одну тему для жарких споров. Она поделилась скрином переписки с другом, где тот сообщает, что их общение не может продолжаться: он планирует «развивать семейную жизнь» со своей партнеркой и общение с другими девушками ему не нужно. «Если она хочет, чтобы он не разменивался на других женщин и [он] готов к такому, то я бесконечно за них рада», — добавила авторка твита, подчеркнув, что счастлива за бывшего приятеля.
Большинство комментаторов удивляется и поступку героя истории, и радостной реакции девушки. По их мнению, он вступил в абьюзивные отношения, в которых его будут все больше контролировать, со временем начав «ревновать к каждому столбу». «Это не мило и не романтично, когда партнер ограничивает тебя в общении с другими, потому что „а вдруг уведут“», — утверждает @karrivish. Некоторые пользователи поражаются тому, с какой легкостью молодой человек прервал дружеские отношения, и называют поступок «натуральным предательством».
Сторонники противоположной точки зрения пишут, что «люди в отношениях могут сами договориться о границах», что у всех разные рамки комфорта и что, возможно, на самом деле парень со скрина мог самостоятельно принять такое решение, а не действовать по требованию возлюбленной.