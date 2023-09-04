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VK официально запустила платформу «VK Видео»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:06

VK закончила бета-тестирование платформы «VK Видео» и официально запустила ее. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Приложение «VK Видео» можно скачать в RuStore, Google Play, App Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery и на Smart TV (LG, Samsung и ТВ под управлением Android TV).

Для регистрации в приложении используется VK ID — единый аккаунт для всех проектов компании. При авторизации появятся рекомендации для пользователя, а просмотры видео в соцсети синхронизируются с мобильным приложением. Но смотреть контент в приложении можно и без регистрации.

Появился раздел «Тренды», в котором представлен наиболее обсуждаемый и актуальный контент. Пользователи могут видеть в приложении свою историю просмотров, загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки видео.

Доступна функция фонового просмотра в режиме «картинка в картинке», в роликах появились тайм-коды. Управлять просмотром можно с помощью перемотки двойным нажатием на экран, есть функции замедления и ускорения видео.

«В период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения „VK Видео“ усовершенствованы с учетом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы», — отметили в пресс-службе VK.

В декабре 2022 года VK приобрела контрольный пакет (51%) студии Medium Quality, которая снимает шоу «Что было дальше?» и сериал «Внутри Лапенко». В мае «VK Видео» объявила о запуске линейки эксклюзивных шоу «VK Видео Originals».

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