VK официально запустила платформу «VK Видео»

VK закончила бета-тестирование платформы «VK Видео» и официально запустила ее. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Приложение «VK Видео» можно скачать в RuStore, Google Play, App Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery и на Smart TV (LG, Samsung и ТВ под управлением Android TV).
Для регистрации в приложении используется VK ID — единый аккаунт для всех проектов компании. При авторизации появятся рекомендации для пользователя, а просмотры видео в соцсети синхронизируются с мобильным приложением. Но смотреть контент в приложении можно и без регистрации.
Появился раздел «Тренды», в котором представлен наиболее обсуждаемый и актуальный контент. Пользователи могут видеть в приложении свою историю просмотров, загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки видео.
Доступна функция фонового просмотра в режиме «картинка в картинке», в роликах появились тайм-коды. Управлять просмотром можно с помощью перемотки двойным нажатием на экран, есть функции замедления и ускорения видео.
«В период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения „VK Видео“ усовершенствованы с учетом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы», — отметили в пресс-службе VK.