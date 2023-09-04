Летом цена на внутренние рейсы увеличилась на треть, а на международные почти не изменилась

Пик бронирований и всплеск цен в летние даты пришелся на 23 и 24 июня: спрос на билеты в один конец за рубеж с вылетом в эти же дни увеличился более чем в два раза. Самыми дорогими в этот период стали рейсы из Москвы в Доху — 341 028 рублей, в Дубай — 337 675 и на Пхукет — 216 444 рубля. Через неделю цены на авиабилеты вернулись к общим средним показателям за месяц.