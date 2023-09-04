Летом цена на внутренние рейсы увеличилась на треть, а на международные почти не изменилась

По сравнению с прошлым летом средняя стоимость авиабилетов из России за рубеж практически не изменилась. Она выросла лишь на 1% — с 23 302 рублей до 23 646, выяснил сервис «Купибилет». Результаты исследования есть у «Афиши Daily».
А вот цена на внутренние рейсы увеличилась значительнее, на 36% — с 7027 рублей до 9545. За первую половину 2023-го продажи авиабилетов выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Безусловно, билеты значительно подорожали за последние два года, как и стоимость общих расходов на путешествия. Но, несмотря на это, мы видим, что рынок медленно, но приходит в себя», — отметила директор по ценообразованию и аналитике «Купибилет» Яна Белоусова.
Самыми популярными зарубежными направлениями традиционно стали Турция и страны ближнего зарубежья: Армения, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Беларусь, Киргизия и Таджикистан. Также в топ-20 направлений вошли ОАЭ, Израиль, Китай, Таиланд, Южная Корея и Грузия. Среди европейских стран в лидерах Италия, Германия, Испания, Кипр, Франция и Сербия.
По России больше всего летали в Москву, Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу, Екатеринбург и Минеральные Воды.
Пик бронирований и всплеск цен в летние даты пришелся на 23 и 24 июня: спрос на билеты в один конец за рубеж с вылетом в эти же дни увеличился более чем в два раза. Самыми дорогими в этот период стали рейсы из Москвы в Доху — 341 028 рублей, в Дубай — 337 675 и на Пхукет — 216 444 рубля. Через неделю цены на авиабилеты вернулись к общим средним показателям за месяц.