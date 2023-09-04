Мария Шарапова недовольна неравными призовыми для мужчин и женщин в теннисе

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что лишь до 20% теннисисток получают призовые наравне с мужчинами и призвала зрителей чаще ходить на женские игры. Ее выступление на конференции о гендерном равенстве в спорте пересказывает сайт Федерации тенниса Канады.
«Да, 15–20% тура [девушек] равны [с мужчинами]. Но где остальные 80%? Они даже близко не равны. К сожалению, эти турниры не имеют самых дорогих медиаправ, они не привлекают тысяч зрителей, поэтому вопрос равенства даже не поднимается, потому что на международном уровне не так много людей знают о существовании этих турниров», — приводит слова Шараповой.
Перед тем как Шарапова вышла на сцену, для зрителей был показан короткий видеоролик, в котором некоторые ведущие игроки также заявили о необходимости равной оплаты труда. «Но, как мы все знаем, действия сильнее слов, так что [игрокам-мужчинам] стоит прислушаться», — с улыбкой сказала Шарапова.
В заключение бывшая первая ракетка мира обратилась к зрителям с призывом к действию: «Если вы посещаете какой‑либо вид спорта — допустим, теннис, вечернюю сессию открытого чемпионата США — и в 19.00 начинаются женские матчи, а затем мужские, то приходите в 18.55 и будьте там к первому поинту, который они сыграют. Не надо приходить в середине матча, чтобы посмотреть только на мужчин. Приходите ради женщин».
Первым из турниров Большого шлема равные призовые для всех полов ввел US Open 50 лет назад. В этом году в связи с праздничной датой общий призовой фонд турнира составил рекордные 65 млн долларов. Также в июне этого года Женская теннисная ассоциация представила новую стратегию, которая должна позволить турнирам достичь уровня призовых денег, равного с мужчинами.