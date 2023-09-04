Мария Шарапова недовольна неравными призовыми для мужчин и женщин в теннисе

«Да, 15–20% тура [девушек] равны [с мужчинами]. Но где остальные 80%? Они даже близко не равны. К сожалению, эти турниры не имеют самых дорогих медиаправ, они не привлекают тысяч зрителей, поэтому вопрос равенства даже не поднимается, потому что на международном уровне не так много людей знают о существовании этих турниров», — приводит слова Шараповой.