Вокалисту Smash Mouth осталось жить «неделю или около того». Он страдает печеночной недостаточностью

Бывшему солисту группы Smash Mouth Стивену Харвеллу осталось жить «неделю или около того». Об этом сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на представителей группы.
По данным издания, у музыканта последняя стадия заболеваний, связанных с печеночной недостаточностью. Сейчас он находится дома в окружении друзей и близких, которые собрались, чтобы попрощаться с ним в течение последних трех дней.
Десять лет назад у Харвелла диагностировали кардиомиопатию, из‑за которой сердце не справляется с перекачиванием крови. На фоне этого у него развилась сердечная недостаточность и энцефалопатия Вернике, которая влияет на речь и память.
Музыкант был отправлен на пенсию после скандального концерта на фестивале пива и вина в Нью-Йорке в 2021 году. Тогда в интернете появились ролики, на которых Харвелл невнятно произносит слова и нецензурно выражается в адрес зрителей.
По данным источника Entertainment Weekly, музыкант так вел себя в результате одного из приступов. «Он забыл, где он находится и свои собственные тексты песен, а также плохо понимал обстановку вокруг».
Через несколько дней после этого инцидента Харвелл официально объявил о своем уходе из группы, новым вокалистом стал Зак Гуд, ранее игравший в группах Ghoulspoon, Divided by Zero и The Secret Seven. «С самого детства я мечтал стать рок-звездой, выступающей перед заполненными аренами, и мне посчастливилось осуществить эту мечту», — говорилось в заявлении певца.
Smash Mouth — рок-группа из Сан-Хосе, основанная в 1994 году Стивеном Харвеллом, Грегом Кэмпом и Полом Де Лислом. Она известна по таким песням, как «Walkin’ on the Sun», «One Week», «Why Can’t We Be Friends» и по тем самым хитам из «Шрэка» — «All Star» и «I’m a Believer».