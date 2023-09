Вокалисту Smash Mouth осталось жить «неделю или около того». Он страдает печеночной недостаточностью

Через несколько дней после этого инцидента Харвелл официально объявил о своем уходе из группы, новым вокалистом стал Зак Гуд, ранее игравший в группах Ghoulspoon, Divided by Zero и The Secret Seven. «С самого детства я мечтал стать рок-звездой, выступающей перед заполненными аренами, и мне посчастливилось осуществить эту мечту», — говорилось в заявлении певца.