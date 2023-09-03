Реклама
Новости

Россияне хотят, чтобы их дети работали айтишниками и не становились блогерами

Максим Саблин
Сегодня в 19:30

Россияне хотят, чтобы их дети выбрали профессию в IT и не становились блогерами, следует из результатов опроса «Альфа Страхования», которые опубликовала «Газета.ru».

Большинство родителей предпочли бы, чтобы дети стали программистами, разработчиками, аналитиками, — так ответили 54% респондентов. Еще 17% утверждают, что ребенку лучше освоить рабочую профессию: инженера, техника, электрика.

Антирейтинг профессий возглавили блогеры, актеры и пиарщики. Эти варианты выбрали 33, 27 и 14 процентов опрошенных соответственно.

29% родителей проходили с детьми тестирование их наклонностей. 22% ждут, что их дети выберут будущую профессию самостоятельно до окончания средней школы, и поэтому предпочитают не тратить деньги на репетиторов и кружки.

27% занялись образованием детей при подготовке к школе и выбрали для ребенка дополнительные занятия по математике. 62% записали детей не только на спортивные кружки, но и на тематические курсы в сети и учебных заведениях.

18% россиян нанимают репетиторов начиная со средней школы. Чаще всего по математике — так ответили 19% родителей. Еще 21% родителей отправляют детей на занятия по информатике и программированию. Также популярны курсы по русскому и английскому языкам. Стоимость часа работы репетитора начинается от 900 рублей, пакетные предложения в онлайн-школах обходятся немного дешевле — от 700 рублей.

27% опрошенных отпустят детей учиться в техникум, 23% ждут, что ребята пойдут на программы целевого обучения. Лишь 8% допускают переезд ради развития возможностей ребенка для обучения и работы.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»