Россияне хотят, чтобы их дети работали айтишниками и не становились блогерами

Россияне хотят, чтобы их дети выбрали профессию в IT и не становились блогерами, следует из результатов опроса «Альфа Страхования», которые опубликовала «Газета.ru».
Большинство родителей предпочли бы, чтобы дети стали программистами, разработчиками, аналитиками, — так ответили 54% респондентов. Еще 17% утверждают, что ребенку лучше освоить рабочую профессию: инженера, техника, электрика.
Антирейтинг профессий возглавили блогеры, актеры и пиарщики. Эти варианты выбрали 33, 27 и 14 процентов опрошенных соответственно.
29% родителей проходили с детьми тестирование их наклонностей. 22% ждут, что их дети выберут будущую профессию самостоятельно до окончания средней школы, и поэтому предпочитают не тратить деньги на репетиторов и кружки.
27% занялись образованием детей при подготовке к школе и выбрали для ребенка дополнительные занятия по математике. 62% записали детей не только на спортивные кружки, но и на тематические курсы в сети и учебных заведениях.
18% россиян нанимают репетиторов начиная со средней школы. Чаще всего по математике — так ответили 19% родителей. Еще 21% родителей отправляют детей на занятия по информатике и программированию. Также популярны курсы по русскому и английскому языкам. Стоимость часа работы репетитора начинается от 900 рублей, пакетные предложения в онлайн-школах обходятся немного дешевле — от 700 рублей.
27% опрошенных отпустят детей учиться в техникум, 23% ждут, что ребята пойдут на программы целевого обучения. Лишь 8% допускают переезд ради развития возможностей ребенка для обучения и работы.