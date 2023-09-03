Россияне хотят, чтобы их дети работали айтишниками и не становились блогерами

18% россиян нанимают репетиторов начиная со средней школы. Чаще всего по математике — так ответили 19% родителей. Еще 21% родителей отправляют детей на занятия по информатике и программированию. Также популярны курсы по русскому и английскому языкам. Стоимость часа работы репетитора начинается от 900 рублей, пакетные предложения в онлайн-школах обходятся немного дешевле — от 700 рублей.