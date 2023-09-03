Нобелевский комитет: власти РФ хотят заставить замолчать Муратова, признав его иноагентом

Комитет Нобелевской премии прокомментировал признание Дмитрия Муратова иностранным агентом, передает газета The Guardian со ссылкой на AFP. По мнению председателя организации Берит Рейсс-Андерсен, российские власти пытаются заставить журналиста замолчать.
«Дмитрий Муратов был удостоен Нобелевской премии мира за его усилия по продвижению свободы слова и свободы информации, а также независимой журналистики», — напоминает глава комитета.
«Печально, что теперь российские власти пытаются заставить его замолчать. Обвинения в его адрес политически мотивированы», — говорится в ее заявлении.
Рейсс-Андерсен также отметила, что Нобелевский комитет продолжает «поддерживать важную работу», проделанную Муратовым и «Новой газетой».
Минюст включил Дмитрия Муратова в реестр иностранных агентов в прошедшую пятницу. В список он вошел под номером 665. По мнению ведомства, журналист «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения» к политике России».
В октябре 2021 года он был удостоен Нобелевской премии мира «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира». По словам главы комитета, «несмотря на убийства и угрозы, главный редактор «Новой газеты» Муратов не отказался от принципа независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы, покуда это соответствует профессиональным и этическим стандартам журналистики».
Лицензия печатной и сетевой «Новой газеты» была аннулирована судом в сентябре 2022 года. В июне 2023 года Генпрокуратура признала нежелательной «Новую газету Европа» — издание, которые было создано сотрудниками редакции «Новой газеты».