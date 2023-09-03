Нобелевский комитет: власти РФ хотят заставить замолчать Муратова, признав его иноагентом

В октябре 2021 года он был удостоен Нобелевской премии мира «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира». По словам главы комитета, «несмотря на убийства и угрозы, главный редактор «Новой газеты» Муратов не отказался от принципа независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы, покуда это соответствует профессиональным и этическим стандартам журналистики».