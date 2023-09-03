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Роскомнадзору могут разрешить блокировать сайты с инструкциями по созданию VPN

Виктория Шанина
Сегодня в 14:03

Роскомнадзор может получить право блокировать сайты, которые содержат информацию о методах обхода блокировок со стороны российских властей. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, информацию «о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации», будет запрещено распространять.

Речь идет, в частности, о сайтах, на которых содержатся инструкции по созданию собственных VPN и прокси-серверов, либо просто перечень сервисов для обхода блокировок.

В прошлом году РКН активно блокировал VPN-сервисы. Их популярность возросла на фоне ограничения доступа к ряду платформ и соцсетей. При этом глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что пользователей VPN наказывать не планируется.

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