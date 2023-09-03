Кабмин выделил еще 2,6 млрд рублей на поддержку временно не работающих аэропортов России

Российские власти выделили еще 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре страны, которые временно приостановили обслуживание гражданских авиарейсов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства.
Речь идет о воздушных гаванях в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.
«Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов», — уточняет кабмин.
Росавиация запретила полеты в ряд южных городов 24 февраля 2022 года, в день начала российской военной спецоперации на территории Украины. Тогда ограничение было установлено до 2 марта, но неоднократно продлевалось.
В мае 2023 года правительство уже направляло временно закрытым аэропортам на юге и в центре России почти 2,5 млрд рублей из резервного фонда. В 2022 году на те же цели было направлено около 7 млрд рублей.