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Кабмин выделил еще 2,6 млрд рублей на поддержку временно не работающих аэропортов России

Виктория Шанина
Сегодня в 13:10

Российские власти выделили еще 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре страны, которые временно приостановили обслуживание гражданских авиарейсов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства.

Речь идет о воздушных гаванях в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

«Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов», — уточняет кабмин.

Росавиация запретила полеты в ряд южных городов 24 февраля 2022 года, в день начала российской военной спецоперации на территории Украины. Тогда ограничение было установлено до 2 марта, но неоднократно продлевалось.

В мае 2023 года правительство уже направляло временно закрытым аэропортам на юге и в центре России почти 2,5 млрд рублей из резервного фонда. В 2022 году на те же цели было направлено около 7 млрд рублей.

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