Школа в Самарской области набрала 31 первый класс. Это 930 человек

В этом учебном году образовательный центр «Южный город» в поселке Придорожный Самарской области набрал 31 первый класс. Об этом пишет 63.RU со ссылкой на региональное Министерство образования.
Школа состоит из трех корпусов. В общей сложности там будет максимальное в регионе количество первоклассников — 930. Всего в этом году в Самарской области 39,5 тыс. первоклассников.
Третий корпус «Южного города» открылся 1 сентября этого года. В нем оборудованы 68 кабинетов, в том числе профильные классы физики, химии, биологии, информатики. Также для школьников организовали четыре кабинета технологии, где они будут заниматься деревообработкой, металлообработкой, учиться готовить и шить.