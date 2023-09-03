Школа в Самарской области набрала 31 первый класс. Это 930 человек

Третий корпус «Южного города» открылся 1 сентября этого года. В нем оборудованы 68 кабинетов, в том числе профильные классы физики, химии, биологии, информатики. Также для школьников организовали четыре кабинета технологии, где они будут заниматься деревообработкой, металлообработкой, учиться готовить и шить.