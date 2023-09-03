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Школа в Самарской области набрала 31 первый класс. Это 930 человек

Виктория Шанина
Сегодня в 12:01

В этом учебном году образовательный центр «Южный город» в поселке Придорожный Самарской области набрал 31 первый класс. Об этом пишет 63.RU со ссылкой на региональное Министерство образования.

Школа состоит из трех корпусов. В общей сложности там будет максимальное в регионе количество первоклассников — 930. Всего в этом году в Самарской области 39,5 тыс. первоклассников.

Третий корпус «Южного города» открылся 1 сентября этого года. В нем оборудованы 68 кабинетов, в том числе профильные классы физики, химии, биологии, информатики. Также для школьников организовали четыре кабинета технологии, где они будут заниматься деревообработкой, металлообработкой, учиться готовить и шить.

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