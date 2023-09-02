На The International 2023 выступит рекордное число россиян

На крупнейшем киберспортивном турнире по Dota 2 — The International — выступят сразу 19 игроков из России. Это 19% от общего числа участников и рекордное количество россиян за всю историю TI, сообщает Dota2.net.
На втором месте по числу игроков Перу (15), затем идут Китай (9), Бразилия (6) и США (5).
Кроме участников четырех российских команд от других регионов на The International выступят три российских киберспортсмена — Антон DyrachYO Шкредов (Gaimin Gladiators), Ильяс kasane Гайнуллин (TSM) и Владислав Kataomi Семенов (Entity).
The International 2023 пройдет с 14 по 29 октября на стадионе в Сиэтле, США. За призовой фонд (сумма которого пока неизвестна) поборются 20 команд. В прошлом году чемпионский титул принес Tundra Esports 8,5 млн долларов.