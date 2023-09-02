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Ситком «Как я встретила вашего папу» закрылся, оставив неразгаданной главную загадку шоу

Семён Гудошников
Сегодня в 18:37

Hulu отменил ситком «Как я встретила вашего папу» после двух сезонов. Первым об этом написал TVLine, Variety подтвердил информацию.

Эта новость появилась менее чем через два месяца после финала второго сезона. В конце сезона (а теперь, видимо, и всего шоу) Софи встретилась с потенциальным отцом своего ребенка Джесси, в то время как у еще одного потенциального отца Сида разрушился брак с Ханной. В сюжете так и не раскрылось, от кого в итоге у Софи родился ребенок.

Причины отмены шоу не уточняются. Возможно, его рейтинги не удовлетворили Hulu. В июле «Как я встретила вашего папу» получил две номинации на «Эмми».

Действие сериала разворачивается во вселенной «Как я встретил вашу маму». В нем даже появляются некоторые персонажи из оригинала. Шоу рассказывает о компании друзей, которым около 30 лет. Они пытаются найти любовь, построить карьеру и определиться со своим местом в мире. Повествование ведется от лица Софи, которая рассказывает сыну, как она познакомилась с его отцом.

Премьера первого сезона «Как я встретила вашего папу» состоялась на Hulu в январе 2022 года. Второй сезон выходил с января по июль 2023-го.

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