Ситком «Как я встретила вашего папу» закрылся, оставив неразгаданной главную загадку шоу

Эта новость появилась менее чем через два месяца после финала второго сезона. В конце сезона (а теперь, видимо, и всего шоу) Софи встретилась с потенциальным отцом своего ребенка Джесси, в то время как у еще одного потенциального отца Сида разрушился брак с Ханной. В сюжете так и не раскрылось, от кого в итоге у Софи родился ребенок.