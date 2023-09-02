«И все пошло… Прохладное?»: видеоигру Starfield перевели через PROMT

Изначально Bethesda планировала сделать русскую локализацию текста Starfield, однако 11 апреля покупатели заметили, что поддержка языка пропала из описания игры в Steam. Ранний доступ к ней появился 31 августа, и за такой короткий срок перевести все реплики вручную было бы почти невозможно. Поэтому любители обратились к автопереводчикам, и сейчас у проекта Bethesda есть локализация, созданная через нейросеть DeepL.