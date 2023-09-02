«И все пошло… Прохладное?»: видеоигру Starfield перевели через PROMT

Для работы переводчики использовали PROMT, текстовый редактор Notepad++, архиватор 7-Zip и собственный мод Skyrim String Localizer для The Elder Scrolls: Skyrim.
Авторы локализации предупреждают, что перевод «крайне экспериментален», а его качество «потрачено». «Но щито поделать, десу», — добавляют они.
Пользователи модификации уже делятся скриншотами русифицированных диалогов, из которых ясно, что программа заменила слова их буквальным переводом на русский. Из‑за этого смысл фраз и описаний предметов полностью потерялся и стал напоминать ставший мемным пиратский перевод Grand Theft Auto: San Andreas из середины 2000-х.
Глава издательства Bethesda назвал космическую ролевую видеоигру Starfield своим самым масштабным проектом. В числе прочего в англоязычной версии проекта насчитывается больше 250 тыс. строчек различного текста и 3 млн слов. Для сравнения: в Skyrim строк текста было всего 60 тыс., в Fallout 4 — 110 тыс., а в английском переводе «Войны и мира» было чуть меньше 600 тыс. слов.
Изначально Bethesda планировала сделать русскую локализацию текста Starfield, однако 11 апреля покупатели заметили, что поддержка языка пропала из описания игры в Steam. Ранний доступ к ней появился 31 августа, и за такой короткий срок перевести все реплики вручную было бы почти невозможно. Поэтому любители обратились к автопереводчикам, и сейчас у проекта Bethesda есть локализация, созданная через нейросеть DeepL.