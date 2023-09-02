50 Cent бросил микрофон со сцены и разбил голову зрительнице

50 Cent стал подозреваемым в уголовном деле о нанесении побоев, пишет таблоид TMZ. Рэпер бросил со сцены микрофон и разбил голову посетительнице.
Во время концерта тура «Final Lap» 2023 в зале в Лос-Анджелесе артист был недоволен качеством микрофонов, которые ему предоставила команда заведения. Сотрудники дали ему несколько нерабочих девайсов, и это вывело 50 Cent из себя.
Судя по виральному видео, рэпер вышел на сцену с микрофоном в руках и собирается исполнить песню. Внезапно он отвернулся от зрительного зала бросил микрофон, попав женщине в голову.
Пострадавшей оказалсь радиоведущая Power 106 Брайхана Монегейн, она подала заявление в полицию в среду вечером. В её соцсетях появились фотографии, на которых видна рана на лбу и окровавленные полотенца, обернутые вокруг шеи.
Адвокат музыканта заявил TMZ: «Давайте внесем ясность: как я уже сказал сегодня днем полиции Лос-Анджелеса, мой клиент Кертис (он же 50 Cent) никогда бы не стал намеренно бить кого‑либо микрофоном. Все, кто говорит что‑то другое, не располагают всеми фактами и дезинформированы».
По мнению источников издания в правоохранительных органах, 50 Cent бросил микрофон в свою команду за звуковым пультом и случайно попал в девушку. Она рассказала полицейским, что перед тем, как бросить микрофон, рэпер посмотрел прямо на нее, так что, по крайней мере, по ее словам, он знал о ее присутствии. Брайхана попала в больницу с рваной раной на голове.
Зрители концерта также подтвердили журналистам, что 50 Cent не целился в женщину, но все же сильно её ударил. Близкий к рэперу источник утверждает, что посетительница не должна была находиться в закрытой зоне.