50 Cent бросил микрофон со сцены и разбил голову зрительнице

По мнению источников издания в правоохранительных органах, 50 Cent бросил микрофон в свою команду за звуковым пультом и случайно попал в девушку. Она рассказала полицейским, что перед тем, как бросить микрофон, рэпер посмотрел прямо на нее, так что, по крайней мере, по ее словам, он знал о ее присутствии. Брайхана попала в больницу с рваной раной на голове.