Скончался миллиардер Мохаммед Аль-Файед. Его сын погиб в автокатастрофе с принцессой Дианой

30 августа в Британии умер египетский бизнесмен Мохаммед Аль-Файед, сообщила его семья Associated Press. У его сына Доди был роман с принцессой Дианой, они вместе погибли в автокатастрофе в 1997 году.
«Жена Мохаммеда Аль Файед, ее дети и внуки хотят подтвердить, что ее любимый муж, их отец и дедушка Мохаммед мирно скончался от старости в среду 30 августа 2023 года. Он прожил долгую и полноценную жизнь на пенсии в окружении своих близких», — говорится в заявлении его семьи, которое опубликовал когда‑то принадлежавший ему футбольный клуб «Фулхэм». Миллиардеру было 94 года.
Аль-Файед был убежден, что Доди и Диана погибли в результате заговора, организованного принцем Филиппом, мужем королевы Елизаветы II. Он утверждал, что королевская семья организовала несчастный случай, поскольку им не нравилось, что Диана встречается с египтянином. Аль-Файед утверждал, что Диана была беременна и планировала выйти замуж за Доди, а королевская семья не могла допустить, чтобы принцесса вышла замуж за мусульманина.
По заключению следствия, Диана и Доди погибли из‑за неосторожных действий их водителя — сотрудника отеля Ritz, принадлежащего Аль-Файеду, — и папарацци, преследовавших пару. Отдельные расследования, проведенные в Великобритании и Франции, также пришли к выводу, что сговора не было.
Отношения Аль Файеда с королевской семьей были недавно показаны в пятом сезоне сериала «Корона», где миллиардер, которого играет Салим Доу, знакомится с Дианой.
На пике своего богатства Аль-Файед владел парижским отелем «Ритц», лондонской футбольной командой «Фулхэм», а также универмагом класса люкс «Хэрродс» в престижном столичном районе Найтсбридж.
Согласно рейтингу Sunday Times Rich List, в котором отражены состояния самых богатых людей Великобритании, в этом году состояние семьи составило 1,7 млрд. фунтов стерлингов (2,1 млрд. долл.), что позволило Аль-Файеду занять 104-е место в списке самых богатых людей страны.