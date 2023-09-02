Скончался миллиардер Мохаммед Аль-Файед. Его сын погиб в автокатастрофе с принцессой Дианой

«Жена Мохаммеда Аль Файед, ее дети и внуки хотят подтвердить, что ее любимый муж, их отец и дедушка Мохаммед мирно скончался от старости в среду 30 августа 2023 года. Он прожил долгую и полноценную жизнь на пенсии в окружении своих близких», — говорится в заявлении его семьи, которое опубликовал когда‑то принадлежавший ему футбольный клуб «Фулхэм». Миллиардеру было 94 года.