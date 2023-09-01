Основатель «Пикабу» Максим Хрящев покинул компанию

Основатель информационно-развлекательнйо платформы «Пикабу» Максим Хрящев покинул компанию. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.
Хрящев заявил, что «с этой недели» он больше «не имеет отношения к операционному управлению» платформой. 14 лет, в течение которых он возглавлял «Пикабу», Хрящев назвал «замечательными».
«Путь от квартирного стартапа без денег первые годы до аудитории 30 млн человек в месяц. Написал большой лиричный пост о своем уходе внутри команды и хочется оставить эти ощущения личными — только мне и ребятам», — добавил он.
Хрящев поблагодарил команду проекта. Чем он планируется заняться дальше, предприниматель не рассказал. Также основатель «Пикабу» неуточнил, по каким причинам уходит из компании.
Хрящев создал «Пикабу» в 2009 году. Он выступал руководителем проекта все это время. В сентябре 2022 года платформу купило АО «Альтаир Медиа», которому также принадлежит спортивный портал Sports.ru.
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