В Дагестане трехкратный чемпион мира по самбо Магомедов подрался с бойцом ММА Вагабовым из‑за долга

Трехкратный чемпион мира по самбо Магомед Магомедов подрался в Махачкале с бойцом ММА Вагабом Вагабовым. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Gor.
По информации медиа, ссора между спортсменами произошла из‑за долга Вагабова. Мужчины, как отметил источник, встретились в кафе в послеобеденное время для разговора. Беседа вскоре переросла в драку.
«Магомед позвал своих братков, оппонент — своих. Кто кого ударил первым — неизвестно, начался общий замес», — написал телеграм-канал.
Один из участников потасовки достал пистолет и выстрелил в воздух, отметило СМИ. Пули ни в кого не попали. После этого к кафе приехала полиция. Правоохранители задержали участников драки.
Выяснилось, что у задержанных было с собой травматическое оружие. Семерых мужчин доставили в отделение полиции. Им грозит уголовное дело по статье о хулиганстве.