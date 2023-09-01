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В Дагестане трехкратный чемпион мира по самбо Магомедов подрался с бойцом ММА Вагабовым из‑за долга

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:36

Трехкратный чемпион мира по самбо Магомед Магомедов подрался в Махачкале с бойцом ММА Вагабом Вагабовым. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Gor.

По информации медиа, ссора между спортсменами произошла из‑за долга Вагабова. Мужчины, как отметил источник, встретились в кафе в послеобеденное время для разговора. Беседа вскоре переросла в драку.

«Магомед позвал своих братков, оппонент — своих. Кто кого ударил первым — неизвестно, начался общий замес», — написал телеграм-канал.

Один из участников потасовки достал пистолет и выстрелил в воздух, отметило СМИ. Пули ни в кого не попали. После этого к кафе приехала полиция. Правоохранители задержали участников драки.

Выяснилось, что у задержанных было с собой травматическое оружие. Семерых мужчин доставили в отделение полиции. Им грозит уголовное дело по статье о хулиганстве.

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