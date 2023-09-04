Абьюзерская схема или забота? Как воспринимать просьбу партнера удалить фото

Недавно в сети обсуждали результаты опроса, в рамках которого случайных прохожих спрашивали, как бы они отнеслись к введению обязательного ДНК-теста в роддомах. Тогда мнения разделились: одни поддерживали точку зрения, что это унизительно для женщины, которую заподозрили в измене, а другие твердили, что это единственный способ для мужчины убедиться, что ребенок от него.
Теперь поводом для споров стал другой опрос: корреспондентка интересовалась у людей, удалили ли бы они свои «вызывающие» фотографии в инстаграме*, если бы об этом попросил партнер. На видео большинство девушек отвечает, что не стали бы это делать, а мужчины соглашаются с потенциальной просьбой. «Удалила бы молодого человека из своей жизни», — смеется одна из респонденток.
Результаты опроса обсуждают в твиттере
У комментаторов разное отношение к удалению фотографий по желанию партнера. Одни утверждают, что это «дурацкое требование» и что попытки контролировать другого взрослого человека выглядят откровенно странно. «Просить удалить фото человека, с которым ты сам решил общаться и строить отношения, а потом пошел нарушать его личные границы, это собственничество», — утверждает @tanuxapacman. Сторонники этой позиции добавляют, что за этой просьбой последует требование удалить всех парней из контактов — даже братьев, коллег и мужей подруг, а потом и запрет на общение со всеми, кто «плохо влияет» — классическая абьюзерская схема.
По мнению других пользователей соцсети, ответы девушек, попавших в видео, демонстрируют их неумение находить компромиссы и равнодушие к мнению партнера. «Какой компромисс там, где тебя пытаются контролировать?» — задается вопросом @peshkovazvezda и добавляет, что в этом случае речь идет о ред-флаге в отношениях.
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