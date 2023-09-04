Абьюзерская схема или забота? Как воспринимать просьбу партнера удалить фото

У комментаторов разное отношение к удалению фотографий по желанию партнера. Одни утверждают, что это «дурацкое требование» и что попытки контролировать другого взрослого человека выглядят откровенно странно. «Просить удалить фото человека, с которым ты сам решил общаться и строить отношения, а потом пошел нарушать его личные границы, это собственничество», — утверждает @tanuxapacman. Сторонники этой позиции добавляют, что за этой просьбой последует требование удалить всех парней из контактов — даже братьев, коллег и мужей подруг, а потом и запрет на общение со всеми, кто «плохо влияет» — классическая абьюзерская схема.