В США женщина установила мировой рекорд по самой длинной прическе. Она не стриглась 33 года

По словам медсестры, у нее хорошие гены, благодаря которым удалось отрастить такие длинные и густые волосы. Уход за ними, по словам Манис, заключается в мытье шампунем и кондиционером с аргановым маслом. После мытья женщина сушит их бумажными полотенцами.