В США женщина установила мировой рекорд по самой длинной прическе. Она не стриглась 33 года

В США 58-летняя медсестра Тами Манис установила мировой рекорд по самому длинному маллету — прическе с короткими волосами по бокам и длинными сзади. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Длина прически составляет 172,72 сантиметра. По словам женщины, последний раз она подстригала волосы 9 февраля 1990 года.
Манис рассказала, что впервые начала отращивать волосы в 80-х годах, когда увидела клип «Voices Carry» рок-группы Til Tuesday. «У девушки был крысиный хвост, и я очень захотела себе такой же», — сказала она.
По словам медсестры, у нее хорошие гены, благодаря которым удалось отрастить такие длинные и густые волосы. Уход за ними, по словам Манис, заключается в мытье шампунем и кондиционером с аргановым маслом. После мытья женщина сушит их бумажными полотенцами.
Затем подруга женщины раз в неделю заплетает ей волосы в косу, и они остаются в таком виде до следующего мытья. По словам Манис, даже в заплетенном состоянии волосы выглядят впечатляюще.
В 2022 году женщина участвовала в чемпионате США по самому длинному маллету. В нем она заняла второе место и получила приз в размере 300 долларов.