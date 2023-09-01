С начала года власти Бали депортировали 59 россиян

С начала 2023 года с Бали депортировали 213 иностранцев из 45 стран, среди которых 59 граждан России. Об этом заявил представитель иммиграционной службы острова Ангят Напитупулу, сообщает Bali Sun.
Из страны также депортировали 14 иностранцев из США, 13 — из Великобритании, 12 — из Австралии и девять граждан Нигера.
Чаще всего с острова выдворяют за незаконную работу или занятия предпринимательской деятельностью, за неуважительное отношение к балийским традициям и за нарушения визового режима.
В ведомстве подчеркнули, что большое число депортаций должно служить напоминанием иностранцам о необходимости соблюдать местные правила.
За весь 2022 год с Бали депортировали 188 граждан других стран. Тогда большинство депортаций были связаны с просрочкой виз из‑за пандемии и международных ограничений.
В мае власти острова заявили, что на Бали введут систему квот для иностранных туристов. Причиной назвали увеличение числа иностранцев, «которые творят шалости, бесчинства, большинство из которых из России». В июне правительство острова выпустило официальный список запрещенных и разрешенных занятий для туристов, который будут выдавать в аэропортах.
А со следующего года на Бали введут налог для иностранных туристов в 150 тыс. рупий (10 долларов США) за одну поездку. Деньги обещают направить на сохранение природы и культуры острова, строительство более качественной инфраструктуры.
В этом году туристы стали героями нескольких скандалов в индонезийских медиа. Например, в мае 50-летняя датчанка разделась догола и сняла виральный ролик, катаясь на мотоцикле, сейчас на нее заведено дело о производстве порнографии, и ей грозит штраф до 300 долларов либо тюремное заключение до 10 лет. В то же время в городе Убуд немецкую гостью острова отправили в психиатрическую клинику после того, как она ворвалась в храм в обнаженном виде во время танцевального выступления.