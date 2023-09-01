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Релиз четвертого сезона «Настоящего детектива» перенесли на 2024 год

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:15

Max перенес премьеру четвертого сезона «Настоящего детектива» на январь 2024 года. Ранее сериал планировали выпустить в конце 2023-го.

Причина переноса не уточняется. Однако СМИ считают, что все дело в забастовках сценаристов и актеров в Голливуде.

Четвертый сезон получил подзаголовок «Ночная страна» («Night Country»). Сюжет рассказывает о детективах, пытающихся раскрыть ужасное преступление на Аляске. Главные роли исполнили двукратная лауреатка премии «Оскар» Джоди Фостер и американская боксерша и актриса Кали Рейс, известная по фильму «Заложница: Найти пропавшую».

В шоу также снялись Кристофер Экклстон, Джон Хокс, Анна Ламб, Джоэл Монгран, Фиона Шоу, Изабелла Стар Лаблан, Ака Нивиана, Финн Беннетт. Шоураннерами и режиссерами «Ночной страны» стали Барри Дженкинс и Исса Лопес.

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