Рэпер 50 Cent случайно ударил поклонницу микрофоном во время концерта

Американский рэпер 50 Cent случайно ударил поклонницу микрофоном во время недавнего концерта в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил TMZ.
Музыкант швырнул микрофон в производственную зону за сценой, поскольку оборудование не работало. Затем артисту передали другой микрофон, но и он оказался не функционирующим. 50 Cent бросил его вслед первому.
Оказалось, что один из микрофонов попал в ведущую радиостанции Power 106 Бриану Монегейн. Девушка обратилась в больницу с раной на голове. По мнению Брианы, 50 Cent видел, куда он бросал оборудование.
Очевидцы произошедшего рассказали СМИ, что музыкант не целился в Монегейн, но действительно сильно поранил ее. Впрочем, девушки вообще не должно было быть в той зоне, куда рэпер швырнул микрофон, отметил один из источников медиа.
Тем не менее, 50 Cent теперь грозит расследование. Его могут привлечь к ответственности за нанесение побоев. Адвокат артиста Скотт Лимон заявил, что рэпер «никогда не ударил бы кого‑либо намеренно».
«Любой, кто говорит что‑то другое, не располагает всеми фактами и дезинформирован», — подчеркнул юрист. Сам 50 Cent никак не прокомментировал инцидент.