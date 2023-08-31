«Чтобы дома молиться»: пенсионерка объяснила, зачем украла мощи Николая Чудотворца

Пенсионерка похитила частицу мощей Николая Чудотворца из храма в Кировске, «чтобы дома молиться». Об этом она рассказала во время допроса, кадры которого опубликовало «МВД-медиа».
Женщина назвала свой поступок «нехорошим поведением и воровством». На видео оперативников видно, что в доме задержанной много икон на стенах.
Официальная представительница МВД Ирина Волк уточнила, что пенсионерка похитила реликвию, завернув мощевик в светлую ткань. Она добавила, что в ближайшее время мощи вернут в храм.
По данным «Фонтанки», мощевик пропал из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в городе Кировске Ленинградской области 30 августа. Baza писала, что женщина приехала к храму на автомобиле, зашла внутрь, попросила дать ей мощи, после чего перекрестилась, забрала мощевик и уехала.
31 августа подозреваемую задержали в Петербурге. На нее завели уголовное дело о краже в крупном размере (пункт «в» части 3 статьи 158 УК, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы).
«Фонтанка» писала, что 69-летняя женщина хотела использовать мощи как лекарство от смертельной болезни. По информации издания, она испробовала все возможности традиционной медицины, но они не помогли. Чем именно болеет пенсионерка, не уточняется.