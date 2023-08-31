В Mutabor пройдет панк-фестиваль Minimum Pop Fest

2 сентября в московском Mutabor пройдет второй DIY-панк-фестиваль Minimum Pop Fest. Об этом говорится на странице мероприятия во «ВКонтакте».
Как и в прошлом году, в клубе выступят 20 разножанровых гитарных команд. Среди них «Шумные и угрожающие выходки», исполняющие нойзовый диджитал-хардкор и рэп, спид-метал-панк-группа Unholy Night, регги-панки из Челябинска Truckdrivers, грайндкорщики Tsygun и московские постпанки «Затмим». Полный лайнап на картинке ниже.
© vk.com/minimumpop2023
Кроме панк-рока будут диджеи с музыкой без границ, а также маркет с мерчем, книгами и благотворительными стендами.
Специально к фестивалю организаторы сделали серию футболок Minimum Pop. Доступны размеры S–XXL. Купить их можно будет на фесте.