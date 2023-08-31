В Mutabor пройдет панк-фестиваль Minimum Pop Fest

Как и в прошлом году, в клубе выступят 20 разножанровых гитарных команд. Среди них «Шумные и угрожающие выходки», исполняющие нойзовый диджитал-хардкор и рэп, спид-метал-панк-группа Unholy Night, регги-панки из Челябинска Truckdrivers, грайндкорщики Tsygun и московские постпанки «Затмим». Полный лайнап на картинке ниже.