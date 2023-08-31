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В Mutabor пройдет панк-фестиваль Minimum Pop Fest

Семён Гудошников
Сегодня в 21:21

2 сентября в московском Mutabor пройдет второй DIY-панк-фестиваль Minimum Pop Fest. Об этом говорится на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Как и в прошлом году, в клубе выступят 20 разножанровых гитарных команд. Среди них «Шумные и угрожающие выходки», исполняющие нойзовый диджитал-хардкор и рэп, спид-метал-панк-группа Unholy Night, регги-панки из Челябинска Truckdrivers, грайндкорщики Tsygun и московские постпанки «Затмим». Полный лайнап на картинке ниже.

© vk.com/minimumpop2023

Кроме панк-рока будут диджеи с музыкой без границ, а также маркет с мерчем, книгами и благотворительными стендами.

Специально к фестивалю организаторы сделали серию футболок Minimum Pop. Доступны размеры S–XXL. Купить их можно будет на фесте.

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