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В Пермском крае мужчина три недели бил и насиловал жену, а затем отрезал ей кисть руки

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:06

В городе Александровске Пермского края 27-летнего мужчину будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью жены, сообщили в СК. По информации СМИ, он три недели бил женщину и насиловал, в затем отрезал ей кисть руки.

Девушка рассказала «Комсомольской правде», что с супругом Владом она познакомилась шесть лет назад на семейном обеде. «Он племянник маминого отчима. Уже через два месяца жили вместе», — поделилась Анастасия.

Поначалу в отношениях пары все было хорошо. Анастасия, по ее же словам, «год купалась в любви и заботе». Но со временем возлюбленный девушки превратился в тирана.

Сперва он пришел пьяным, схватил Анастасию за волосы и обрил наголо. Затем пара помирилась, у них родился сын, семья обзавелась квартирой и автомобилем. Но спустя еще какое‑то время Влад начал ревновать супругу.

По словам девушки, муж не разрешал ей общаться с подругами, сестрами и мамой, запрещал пользоваться косметикой и гулять на улице. «Я уехала к маме, а он… поджег ей дом», — рассказала Анастасия.

«Угрожал, что сделает что‑нибудь с родными, если не вернусь. И я решила не рушить семью. Сейчас понимаю, какая была дура. Но сильно любила. И видела, как он привязан к сыну».
Анастасия
Пострадавшая

Анастасия утверждает, что Влад начал употреблять наркотики, тратил на них деньги жены и детские пособия. Женщина угрожала уйти от мужа, но тот угрожал навредить ее маме.

Однажды, весной 2023 года, Влад пригрозил сделать с Анастасией то же, что и муж Маргариты Грачевой со своей женой. Тогда Анастасии стало по-настоящему жутко. И неспроста: уже в июне Влад решился на жестокое преступление.

Он, как рассказала девушка, увел их сына в другую комнату и включил ему мультфильм, а сам пристегнул жену наручниками рукой к ноге и снова обрил налысо. После чего мужчина надел боксерские перчатки и стал избивать супругу.

«Раз пятнадцать ударил кулаком по переносице. Шла кровь, он швырнул в меня тряпку, велел утереться», — вспомнила Анастасия. Она отметила, что муж заявил ей, что хочет, чтобы она «ходила со сломанным носом».

Избиения и изнасилования продолжались три недели. Все это время девушка не рассказывала о происходящем маме. Коллеги считали, что Анастасия взяла больничный, а соседи игнорировали крики из‑за стены.

К концу июня Анастасия уже «смирилась со своей судьбой»: девушка считала, что муж ее убьет. «Конечно, мне было страшно, мне было дико страшно. Меня всю трясло», — рассказала она.

По словам Анастасии, Влад обвинял ее в неверности и проституции, обещал «убить, расчленить и по кусочкам вынести на мусорку». Он заставил жену записать видео, где она признается в проституции, и вынудил ее принимать наркотики вместе с ним.

В результате Влад начал угрожать Анастасии молотком и потребовал, чтобы та дала ему отрезать свои руки. Девушка пыталась сопротивляться, но ее усилия ни к чему не привели. Когда муж лишал ее руки, Анастасия молча наблюдала за происходящим.

Кровавую сцену увидел и пятилетний сын пары. На вопрос, почему отец отрубил маме руку, Влад отметил, что якобы играет с мамой и чинит ее. В действительности мужчина намеревался посадить искалеченную жену на цепь в гараже.

«Сын сидел напротив и смотрел мультики, поэтому я старалась не показывать боли. Но с каждой минутой мне становилось хуже, а вокруг все было в крови. Я попросила отстегнуть меня, чтобы дать походить. Руку стало неистово жечь, я зашла в ванну, попросила Влада ослабить тряпку, и тут же кровь хлынула фонтаном. Меня резко бросило в пот, затрясло, в ушах появилось какое‑то шипение, я начала терять сознание, но старалась одергивать голову, чтобы оставаться в реальности. Влад принес мне воду, я сделала несколько глотков, но ноги подкосились, и я рухнула на пол, рука при этом свисала над ванной, куда стекала кровь. Слив был закрыт, и ванна медленно наполнялась кровью».
Анастасия
Пострадавшая

После этого мужчина уехал вместе с сыном, оставив ключи соседке. Отрубленную руку Анастасии он забрал с собой, чтобы медики «не смогли пришить» ее обратно. Соседка вскоре нашла девушку в луже крови.

Влада задержали на следующий день, его с Анастасией сына отвезли к маме пострадавшей. После ареста Влад попытался вновь угрожать жене, требуя, чтобы та не рассказывала полиции о наркотиках и насилии. Мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

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