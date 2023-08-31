В США нашли кота, потерявшегося десять лет назад

Животное, которое хозяйка некогда назвала Бобом в честь своего отца, обнаружили почти в 2000 километров от дома. Кота заметили в городке Фьюкуэй-Варино в Северной Каролине, а потеряли его в 2013 году в Канзасе.
Боба смогли идентифицировать в ветеринарной клинике благодаря чипу, который вживила ему под кожу хозяйка Кэрол Холмс. После этого ветеринары связались с женщиной и сообщили ей поразительную новость.
Интересно, что Кэрол узнала об обнаружении кота в день рождения своего отца, именем которого она назвала питомца. «Я была совершенно ошеломлена», — призналась женщина.
Кэрол обрадовалась и сразу же запустила краудфандинговый сбор, чтобы скорее воссоединиться с Бобом. «Я бы очень хотела, чтобы Боб мог рассказать о своей жизни за последнее десятилетие», — отметила она.
Хозяйка Боба рассказала, как потеряла кота. Она отпустила его погулять вместе с другими животными, но Боб не вернулся домой. Кэрол, по ее словам, искала кота повсюду и расклеивала листовки, но найти Боба так и не удалось.
В данный момент Боб находится в доме людей, которые подобрали его на улице и отвезли в ветеринарную клинику. Кэрол надеется, что скоро соберет нужную сумму, чтобы волонтеры смогли транспортировать Боба в Канзас.